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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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