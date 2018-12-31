Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bölgemizle Birlikte Tüm Dünyada İstikrarın, Adaletin, Hoşgörü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, kırımın hukukunu savunuyoruz."

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