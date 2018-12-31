Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bölgemizle Birlikte Tüm Dünyada İstikrarın, Adaletin, Hoşgörü ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, kırımın hukukunu savunuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA
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