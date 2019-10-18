Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Rejim eğer böyle bir...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Rejim eğer böyle bir yanlış yaparsa bizden cevabını alır."
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu anlaşmayı rejimle yapmadık, ABD ile yaptık. Rejim eğer böyle bir yanlış yaparsa bizden cevabını alır."
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