Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Bayrağın Altında Doğduk, Bu Bayrağın Altında Öleceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:47 Kaynak: AA
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
Netanyahu'nun Erdoğan Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: Yalanlar Suçlarınızı Gizlemeyecek
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz