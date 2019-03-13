Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Bayrağın Altında Doğduk, Bu Bayrağın Altında Öleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Bayrağın Altında Doğduk, Bu Bayrağın Altında Öleceğiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:47 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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