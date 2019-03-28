Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Dünyada Kendi Göbeğimizi Kendimiz Keseceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Dünyada Kendi Göbeğimizi Kendimiz Keseceğiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 15:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Dünyada Kendi Göbeğimizi Kendimiz Keseceğiz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]