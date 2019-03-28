Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Dünyada Kendi Göbeğimizi Kendimiz Keseceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz bu dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Onun için yolumuz ırak, işimiz zor. Yapmamız gereken çok şey var."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: AA
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