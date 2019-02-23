Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Kaçak Yapılaşmayla Devam Edersek Bu Deprem Faturası Bize Çok Çok...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek bu deprem faturası bize çok çok ağır olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek bu deprem faturası bize çok çok ağır olur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:07 Kaynak: AA
CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
Harran Evleri Ziyaretçilerini Hayran Bırakıyor
Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor