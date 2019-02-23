Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Kaçak Yapılaşmayla Devam Edersek Bu Deprem Faturası Bize Çok Çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Kaçak Yapılaşmayla Devam Edersek Bu Deprem Faturası Bize Çok Çok...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek bu deprem faturası bize çok çok ağır olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu kaçak yapılaşmayla devam edersek bu deprem faturası bize çok çok ağır olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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