Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Milletin Efendisi Değil, Hizmetkarıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Milletin Efendisi Değil, Hizmetkarıyız"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:26 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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