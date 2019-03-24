Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Milletin Efendisi Değil, Hizmetkarıyız"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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