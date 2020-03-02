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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal."
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