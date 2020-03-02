Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal."

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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