Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."
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