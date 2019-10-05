Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah...

35 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah...

Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:17 Kaynak: AA
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