Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Bu Ülkenin Her Şehrine Sevdalıyız. Her Türlü Ayrımcılık ve Bölücülük...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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