Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Bu Ülkenin Her Şehrine Sevdalıyız. Her Türlü Ayrımcılık ve Bölücülük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Bu Ülkenin Her Şehrine Sevdalıyız. Her Türlü Ayrımcılık ve Bölücülük...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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