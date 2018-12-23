Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Yola Farklı Çıktık, Beni İpe Götüreceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Yola Farklı Çıktık, Beni İpe Götüreceksin.

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin... Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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