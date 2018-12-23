Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Bu Yola Farklı Çıktık, Beni İpe Götüreceksin.
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin... Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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