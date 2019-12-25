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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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