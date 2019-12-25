Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar hiçbir yere davetsiz misafir olmadık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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