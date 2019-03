Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Burada Başta Bir Hata Ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'ya şimdi çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Biz burada başta bir hata ettik ama böyle de olsa bunu yapmak zorundayız. 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Atakule'de gençlerle bir araya geldi. Arada moderatör ya da sunucu olmadan gençlerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle samimi bir ortamda konuştu. Erdoğan'ın gençlerle birlikteliği sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler' ifadesine ilişkin şunları söyledi:

"Bunun muhatabı olarak kesinlikle ne bir HDP'ye ne diğer partilerin tabanına yönelik bir değerlendirme değildir. Bu tamamen yönetici kadrolarına yönelik bir ifadedir. Ben bu partilere oy verenlere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Siyasette benim 40 yıllık deneyimim, tecrübem asla böyle bir şeyi kabul etmez. Ama sözde İYİ Parti'nin başındaki hanım Denizli'de benim terörist vatandaşlarım işte size böyle diyen cumhurbaşkanı, Aydın'a geliyor aynı şeyi söylüyor. Türkiye hukuk devleti, avukatlarım vasıtasıyla kendine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece onunla bırakmayacağım, aynı zamanda bu iş arkadaşlarım üzerinde çalışıyorlar, cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım. Vatandaşlarıma, terörist deme noktasına beni, şahsımı taşıyan bir anlayışa hukuk devleti içerisinde hakkım neyse bunu ararım. CHP için aynı şey geçerlidir. HDP içinde aynı şey içinde geçerlidir. Buradaki tamamen oy verenlerden çok yönetici kadrolarınadır. Yönetici olan eski genel başkanları, bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor, bir diğeri Kürdistan'da oyları filancaya batıda filancıya verin. Bölücülük yapıyor. Bu ülke eğer anayasal hukuk devletiyse, hukuk devleti içerisinde herkes yaptığı konuşmasından tüm eylemlerine varıncaya kadar her şeyi bu çerçeve içinde yapmak zorundadır. Bay Kemal, Man Adaları ile ilgili bir şey çıkardı. Benim, ailemin burada paralarının olduğundan bahsetti. Davaları açtık ve ilk derece mahkemelerinden çıkan karar 2.5 milyona mahkum oldu. Şimdi istinafta. İstinaftan da teyit edildiği taktirde buradan gelecek olan 2.5 milyonu Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Hedefimizde taban yoktur, tamamen tavan vardır. Kandil ile yönetimin irtibatı var. Kandil'den talimatları alırlar, Kandil'in talimatlarını da televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Bu oyunu bizim bu seçimlerde bozmamız lazım."

"Ankaragücü'nü takip ediyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, Ankaragücü'nün şu anda Ankara'nın Süper Lig'teki tek takımı olduğunu ve bir ara kötü gittiğini ancak şimdi toparlandıktan sonra da düşme hattından kurtulduğunu söyledi.

"Temennim, Ankara'yı her halükarda özellikle de süper lig de temsil eden bir takımın olmasıdır" diyen Erdoğan, "Mehmet Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı oluşuyla birlikte nasıl Kayseri'de her yıl muhakkak Kayseri'yi temsil eden Süper Lig de bir takım bulundurduysalar burada da Ankaragücü gerekli olan desteği alacaktır ve Ankaragücü'de şu anda durumunu korumak suretiyle Süper Lig'de Başkenti temsil edecektir. Ankara'ya, Eryaman Stadyumu'nu yetiştirdik. Ayrıca Osmanlıspor'un kendi stadyumu vardı. Ankara'ya şimdi çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Biz burada başta bir hata ettik ama böyle de olsa bunu yapmak zorundayız. 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışacağız. Onun düşünmemizin sebebi, burada bir dünya kupası veya Avrupa kupası olması halinde hepsi İstanbul şeklinde değil ama Ankara-İstanbul arası böyle bir durum söz konusu olabilir diye böyle dev bir proje yaptık. Bu stadyumun altındaki tüm alışveriş yerleriyle ve bunun çevresindeki spor kompleksleri ile beraber Başkent çok ciddi bir komplekse sahip olsun istedik. Proje de çok güzel. Lansmandaki görüntüler büyüleyici. Temenni ediyorum ki, Ankara böyle güzel bir stadyuma sahip olduktan sonra Ankaragücü'de onunla birlikte, Ankaragücü'nün çok ciddi bir seyirci potansiyeli var. Türkiye'de birçok şehirde ve kulüpte böyle bir seyirci potansiyeli yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerle bir araya geldi. Arada moderatör ya da sunucu olmadan gençlerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle birlikteliği sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Büşra Özbakır isimli öğrencinin "Son zamanlardaki döviz kurlarındaki hareketler bizi endişelendirmekte. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum" sorusuna, "Bütün bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur, bununla ilgili sıkıştırma operasyonları oldu, ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma noktasında bir sıkıntıya düştüler. Tam manasıyla iş ters döndü. Bunu yapamayınca da bir anda şu anda Türk Lirası pirim yaparken, dolar ciddi manada düşmeye başladı" yanıtını verdi.

Erdoğan, 31 Mart seçiminin genel seçim değil, yerel seçim olduğunu hatırlatarak, "Biz ekonomide iyi bir konumdayız. Seçimden sonra, seçimden sonra diyorlar. Şu anda uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, bundan sonra seçim zamanları rapor açıklamayacağız demeye başladılar. Açıkla. Açıklasan ne yazar. Biz kendimize güveniyoruz, kendimize inanıyoruz. Bundan önce yaptınız, tutmadı. Gene tutmayacak. Çünkü bunların hepsi maalesef şu anda Türkiye'nin seçime giderken bir siyasi dayatmadır. Bu seçim genel seçim değil, bu seçim yerel seçim. Yerel seçimle siz kalkıp da Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. Biz bu genel seçimde 4,5 sene vaktimiz var. 4,5 senelik bu süreç içerisinde de zaten Türkiye olarak biz yolculuğumuzu kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Başkanlık yeni sistem kabinemiz. Belediyeleri ile uyumlu olduğu zaman şehirlerimizin değişimi de çok daha farklı olacaktır. Burada bizim bir sıkıntımız var. O da nedir? Enflasyon meselesi. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Burada tabii asıl sıkıntı faiz konusudur. Yani faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon aşağı düşecektir. Asıl mesele faizdir. Köklü değişim oradan gelir. Piyasalardaki ürünleri de kontrol altında tutmamız lazım. Piyasadaki bu spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Gidip bir yıl önceden tarlada benim üreticimin bütün varlığını satın alanlar var. Onlar daha sonra geliyorlar kendi vitrinlerinde çok farklı bir şekilde fahiş fiyatlarla satıyorlar. Eğer 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği taktirde bir zamanlar olduğu gibi gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da kimlerle yapacağız? Türkiye'de Esnaf Sanatkarlar Birliği var. Onlarla beraber oturacağız, konuşacağız. Onların da hitap ettiği küçük marketler var, zincir marketlerden öte. Bu küçük marketlerle de bu adımı atarız. Onun için bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Öyleyse bu vatanda gelin el ele verelim, kazanalım. Fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim, pazarlarda yeni çıkaracağımız hal yasasıyla da pazarlarda farklı bir adım da atmış olacağız" dedi.

"CHP burs, kredi olayını engelleyen bir CHP'dir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Rabia Keser isimli öğrencinin yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sosyal hayatta birçok kolaylık sağlandığını, fakat uygulamalar eleştirildiğinde bu durumun kendilerini olumsuz olarak etkileyip etkilemediğini sorması üzerine "Üzmez dersek yalan olur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı zamanında İstanbul'da biz bu uygulamayı yaptık. Şimdi düşünüyorum bir defa 65 yaşındaki benim amcam veya teyzemiz, gece herhalde 7-8'den sonra otobüse biner mi? Bir yere gidecekse gündüz saatlerinde gider. Ben o zaman arkadaşlarıma dedim ki, 'Bunlara özel bir paso versek ve bu saatlerde gidecekleri yere, onların hayır dualarını almamızı sağlamaz mı arkadaşlar?' Biz bu adımı artık o zaman. Sonra başbakanlığım döneminde bunu daha da yaygınlaştırdık. Buna katılmayan bazı CHP'li belediyeler oldu. İlk belediye başkanlığım döneminde burs olayına girdiğim zaman bunu Anayasa Mahkemesine CHP taşıdı. O zamanki Anayasa Mahkemesi bizim burs olayını yasakladı. Başbakan olduktan sonra bunu biz o dönemde tekrar gündeme getirdik ve burs, krediyi vermeye başladık. CHP'nin gençlikle münasebetleri noktasında aldananlar var. Bu CHP burs, kredi olayını engelleyen bir CHP'dir. Daha sonra biz mücadelemizi sürdürdük ve tekrar Anayasa Mahkemesinden de bunun önünü açtık, şimdi bunu Kredi Yurtlar Kurumu olarak da veriyoruz. Burada bizim yaşlılarımıza yönelik böyle bir yaklaşımı sağlamayan bir ana muhalefet var. Bunlar bizim her şeyimizi borçlu olduğumuz büyüklerimiz. Bunlara biz bu imkanları tanısak ne kaybederiz? Şu anda hızlı trenlerde bu tür destekleri veriyoruz. Bunlar engel olduğu zaman sadece üzülüyoruz."

"Bu ülkede yapılanlar var, bunları nasıl görmemezlikten gelirsin?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretinde Hatay'da baraj olmadığı açıklamalarına ilişkin, "Geçen Hatay'a gidiyor. Hatay'da biz 6 baraj, 3 gölet yapmışız. Belediye başkanına soruyor; 'Burada diyor baraj var mı? Bu hükümet burada baraj yaptı mı?' diyor. Belediye Başkanı da 'Baraj yok ki' diyor. O da bunu çıkıyor anlatıyor. Bizim en başarılı olduğumuz alan, ki aklımda kaldığı kadarıyla 564 civarında baraj yapmışız biz bu dönem içerisinde. Yalancı olma, dürüst ol. Dürüst ol, niye yalan söylüyorsun? 17 yılda ne yaptınız ki diyor. 206 tane üniversite var bu ülkede. 76'dan aldık 206'ya çıkardık. Bunu inkar mı edeceksin? 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 26 bin kilometre bölünmüş yolumuz var, inkar mı edeceksin? Hızlı trenimiz var, inkar mı edeceksin? Belki de biniyor bilemem. Niye biniyor diye de sormam. Binmesinde fayda var. Bunların da faziletini görsün. Bu ülkede yapılanlar var, bunları nasıl görmemezlikten gelirsin? Onun için ne derlerse desinler" değerlendirmelerinde bulundu.

"Etnik milliyetçiliği hizmet alanında yıkmamız lazım"

Diyarbakır'dan gelen bir öğrenci de, Diyarbakır'da çok büyük yeniliklerin yapıldığını kaydederek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sanayinin geliştirilmesi açısından herhangi bir plan olup olmadığını sordu. Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun da diğer bölgeler olduğu gibi Türkiye'nin toprakları olduğunu ve bu bölgelerin kalkındırılması için her türlü çalışmaların yapılacağını vurgulayarak, "Diyarbakır'ın 20 yıl öncesini bilen birisiyim. Neydi ne oldu. Terör döneminde ne hale gelmişti, şimdi ne oldu? Bir önceki gidişimde, gelirken oranın kadayıfları meşhur. Bir tanesinde arkadaşlar duralım dediler, durduk. Bir anda orası yoğun bir ilgi alanına dönüştü. Çok dikkatimi çeken şey şuydu; 3 gidiş, 3 geliş. Bazı yerlerde 4 gidiş, 4 geliş. Gece aydınlatma olayı havalimanına giderken tek kelimeyle muhteşem olmuş bunlar. TOKİ'nin Diyarbakır'da yaptığı yatırımlar, yaklaşık 17-18 bini buldu. Dicle şu anda piknik alanları ile bambaşka hale geldi. Kurşunlu Camii'nin restorasyonu yapılıyor. Yapılacak çok işler var ama bizim derdimiz sadece Diyarbakır değil. Diyarbakır'ın bütün o çevrede olan iller önem arz ediyor. Şırnak'a da böyle yaptık. Güneydoğu'daki bütün illere gittim. Oralar da bizim topraklar. Diğer siyasilerin büyük bir çoğunluğu oralara gitmedi. Siirt'e gittik ve orada da yapılanmalar gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bütün bunlarla beraber Türkiye bu değişim dönüşümü yaşarken hala bunun farkında olmayanlar var. Bir şey daha var. Oyunu verirken hizmete bakmayıp, ideolojik yaklaşım içerisinde olanlar var. Ben Kürdüm, dolayısıyla sadece Kürde oy veririm. Ben Türküm sadece Türk'e oy veririm. Ben Lazım, sadece Laza oy veririm. Bana göre bu anlayış doğru bir anlayış değil. Etnik milliyetçiliği hizmet alanında yıkmamız lazım. Zira marifet iltifata tabidir. Bize en iyi hizmeti kim getirecekse ona desteğimi veririm" dedi.

"İstediğimiz kadar milletvekili çıkmıyor diye Diyarbakır'ı bir kenara koyamadık"

Diyarbakır'a 33 bin kişilik bir stadyum yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Diyarbakır Belediyesinin önünde günlerce, haftalarca, aylarca anneler yattı, ağladı. Niye? 13, 14, 15 yaşındaki kızlar Kandil'e kaçırıldı. Onları orada taciz ettiler, hala aynı şeyler yapılıyor. Bakıyorsunuz ki bazıları hala bunlardan vazgeçemiyor. Sizin sorunuzun cevabı da burada. Ben buna üzülüyorum. Biz şehirlerimizin gelişmesine özellikle katkıda bulunuyoruz. Bu milletin imkanlarının buralara harcanmasını istiyoruz. Çünkü benim milletim niçin Batı'nın en gelişmiş ülkelerinde yaşayan insanlarının modern yaşam şekillerine ulaşmasın. Onlar geriliyor. Biz de aksine çıkıştayız. Farkımız bu. Geç de olsa onlar da bunu fark edecek. Şimdi oraya gidenler buraya geldikleri zaman benim ülkem değişti diyorlar. Eski Türkiye artık yok diyorlar. Eski Şırnak da yok, eski Siirt de yok, Diyarbakır da yok. Hepsi değişiyor. Bunlardan endişeniz olmasın. Diyarbakır'a muhteşem bir stadyum yaptık. Buradan bize istediğimiz kadar milletvekili çıkmıyor diye Diyarbakır'ı bir kenara koyamadık. Diyarbakır bu kadar nüfusa 33 bin kişilik bir stadyum yakışır dedik ve oraya kalktık stadyum yaptık, yapacağız" şeklinde konuştu.

