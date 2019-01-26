Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Burada Huzur ve Güven İçinde Yaşarken, Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Burada Huzur ve Güven İçinde Yaşarken, Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere, kimi zaman da sessizce yaparız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansızın gider, gereğini yaparız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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