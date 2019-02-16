Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP Gibi İstismar Siyaseti Değil Hizmet Siyaseti Yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP Gibi İstismar Siyaseti Değil Hizmet Siyaseti Yapıyoruz."

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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