Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP Gibi İstismar Siyaseti Değil Hizmet Siyaseti Yapıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:59 Kaynak: AA
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