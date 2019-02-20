Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP Rahatsız Oluyor Diye Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı Kardeşlerimizin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz, CHP
rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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