Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP Rahatsız Oluyor Diye Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı Kardeşlerimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP Rahatsız Oluyor Diye Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı Kardeşlerimizin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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