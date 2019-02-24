Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı Pazara Kadar Değil Mezara Kadar Kurduk İnşallah....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı Pazara Kadar Değil Mezara Kadar Kurduk İnşallah....

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Politika
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