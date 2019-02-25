Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı Milletimizin Gözü Önünde Kurduk. Bugüne Kadar Her Ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı Milletimizin Gözü Önünde Kurduk. Bugüne Kadar Her Ne...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Politika
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