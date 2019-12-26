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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz ama...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz ama şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz."
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz ama şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." - ANKARA
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