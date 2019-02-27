Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da Oynanan Oyunlar Karşısında...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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