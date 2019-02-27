Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da Oynanan Oyunlar Karşısında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da Oynanan Oyunlar Karşısında...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:16 Kaynak: AA

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