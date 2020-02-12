Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ensar kimdir muhacir kimdir bu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz ensar kimdir muhacir kimdir bu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ensar kimdir muhacir kimdir bu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız"

6 saat önce

AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ensar kimdir muhacir kimdir bu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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