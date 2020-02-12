KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (4)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor