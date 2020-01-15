Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2)

7 saat önce

'İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDICumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' sonrası, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, 'Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2), System.String[]

'İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' sonrası, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, 'Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, dün 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımlarını gerçekleştirdiklerini, bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inandığını kaydetti. Erdoğan, "İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda kadromuzu peyder pey yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz küçük hesapların değil, millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz" dedi.

'HALKIMIZLA ARAMIZA BÜROKRATİK DUVARLAR ÖRMEMELİYİZ'

AK Parti'nin şiarının 'gönül belediyeciliği' olduğunu hatırlatan Erdoğan, öncelikli görevlerinin vatandaşların gönüllerini fethetmek olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Bunun için halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Bilhassa kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Partili'ye, bize yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor. Vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Partili bir belediye başkanının alamet-i farikası, her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK Partili belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Sorunlara değil, çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız" diye konuştu.

'GÖREVLERİNİZİ ASLA HAFİFE ALMAYINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin verdiği sözleri yerine getiren, icraatlarıyla, hizmetleriyle, projeleriyle temayüz etmiş bir hareket olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını heyecanını koruması vardır. İnşallah bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz, bunlardan taviz vermeyeceğiz. Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Belediyeler, ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma imkanı bulduğumuz temel hizmet birimlerimizdir. Onun için görevlerinizi asla hafife almayınız. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil, tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da çok önemli projelere imza atıyor. Balkanlar'a, Afrika'ya, Orta Asya'ya gidip bakıyorsunuz, bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına özel önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum."

'ŞOVMENLERİN MASKESİ DÜŞMEYE BAŞLADI'

AK Partili belediyelerinin artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın ve paylaşmanın da öncüsü olacağını dile getiren Erdoğan, bu noktada en büyük sorumluluğun imkan bakımından belediyelere düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Belediye başkanlarımızdan benim ricam kendi işinize, kendi gündeminize odaklanmanızdır. Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetleri bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Partili başkanlar rutine sığınan değil, hizmet ve projeleriyle her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmemiz mümkün değildir. Sizlerden vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, eşitlik ve adalet ölçüsünde hizmetlerinizi sürdürmenizi istiyorum."

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-Erdoğan'ın açıklaması

-Detay

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,

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Ankara Ticaret Odası, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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