Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz eserlerimizle konuşuruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

Açılış için alanda bekleyen vatandaşlar

Hatay Şehir Stadı

Partililerin vatandaşları selamlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (1)