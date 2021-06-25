Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
Açılış için alanda bekleyen vatandaşlar
Hatay Şehir Stadı
Partililerin vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz eserlerimizle konuşuruz' - Son Dakika