Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz geldik ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz geldik ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz geldik ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:06 Kaynak: AA
sultangazi, istanbul, türkiye, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz geldik ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]