CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;