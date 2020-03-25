CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ, HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.
Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;
"İlk günden itibaren Koronavirüs
salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:40 Kaynak: DHA
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