Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alındığını ve vatandaşların krizin etkilerinden korunmaya devam edileceğini açıkladı.
Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;"İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:42 Kaynak: DHA
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