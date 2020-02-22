Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz."
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22.02.2020 23:29:37. #1.13#
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