Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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