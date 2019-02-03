Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Her Zaman Onların Yanında Olacağız, Suriye Halkının.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye halkının.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye
halkının. Fırat
'ın doğusunda Sayın Trump
'un biz çekileceğiz, çekiliyoruz sözü var. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var, gereği neyse bunu yaparız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA
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