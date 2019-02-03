Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Her Zaman Onların Yanında Olacağız, Suriye Halkının.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Her Zaman Onların Yanında Olacağız, Suriye Halkının.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye halkının.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye halkının. Fırat'ın doğusunda Sayın Trump'un biz çekileceğiz, çekiliyoruz sözü var. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var, gereği neyse bunu yaparız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Donald Trump, Fırat, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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