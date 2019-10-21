Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak Clinton'dan, Trump'a mektup göndermesi