Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz."
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