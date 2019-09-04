Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Erdoğan, Çiller'le görüştü" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Erdoğan'ın videosunu paylaştığı fenomen, suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'a Yüksek Hızlı Tren müjdesi Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]