Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. (2)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:31 Kaynak: AA
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