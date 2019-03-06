Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz İha, Siha Yapıyoruz Adam Bundan Rahatsız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz İha, Siha Yapıyoruz Adam Bundan Rahatsız"

22 dakika önce

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (10)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Beştepe, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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