Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz İha, Siha Yapıyoruz Adam Bundan Rahatsız"

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (10)

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