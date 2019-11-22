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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz İzmir'i, İzmirlileri seviyoruz ama İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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"Bakanlıklarımızın üstlenmesini tamin ederek izmir halkının hizmetlerden mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü, biz izmir'i seviyoruz. İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Ama gel gör ki, İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Kiraz kendi hamuruyla yoğuruluyor"
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