Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz"

25.10.2020 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (4)

Erdoğan: "Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap."

Erdoğan: "(ABD'ye) F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Kabile, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz' - Son Dakika


Son Dakika

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