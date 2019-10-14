Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
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