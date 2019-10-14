Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız"

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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