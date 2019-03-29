Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kefenlerimizi Giyerek Yola Çıktık. Bunlar Gibi Değil, Bizim Önümüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Kefenlerimizi Giyerek Yola Çıktık. Bunlar Gibi Değil, Bizim Önümüzde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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