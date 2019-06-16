Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek

Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!