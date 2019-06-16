Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:23 Kaynak: AA
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