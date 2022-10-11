Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin...

11.10.2022 15:17

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Törene katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılış kurdelesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve katılımcılar tarafından kesilmesi ANKARA...

Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri

Törene katılanlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılış kurdelesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve katılımcılar tarafından kesilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. (2)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Küçükkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin... - Son Dakika
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