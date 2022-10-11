Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılış kurdelesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve katılımcılar tarafından kesilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. (2)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Küçükkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin... - Son Dakika

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