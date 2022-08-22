Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz.

22.08.2022 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. - Son Dakika

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