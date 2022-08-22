Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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