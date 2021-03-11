Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı bizim ortak andımızdır. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar hepimizin ortak yurdudur. 'Türkiye' ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah için onun rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu.

İstiklal Marşı'nın temsil ettiği ilkelere sahip çıktıkları ölçüde millet olma şuurlarını ve milli birliklerini koruyabileceklerini dile getiren Erdoğan, "Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yani 'bünyanun mersus', işte bu kutlu ifade de ortaya konulduğu gibi yekdiğerine kenetlenen milletleri evelallah ne içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz." diye konuştu.

Erdoğan, bu hususta yaşanacak herhangi bir zafiyetin bedelini de yine milletçe hep birlikte ödeyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif bu hakikate 'ittihat yaşatır, yükseltir, tefrika yakar, öldürür' tespitiyle tam bir asır önce dikkat çekmiştir. Bunun için farklılıklara değil, müşterek noktalara odaklanmamız gerekiyor. Bilhassa da vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor. Gerek siyasette gerekse günlük hayatın içinde çekişme, tartışma, rekabet olması gayet tabiidir. Birden fazla insanın olduğu her yerde, görüş farklılıklarının yaşanması da kaçınılmazdır. Esasen bu farklılıklarımız, millet olarak bizim zenginliğimizdir. Burada önemle üzerinde durulması gereken mesele, farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirmemektir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak 2021 İstiklal Marşı yılını, bu bakımdan tarihi bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yıl vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerle ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tazelemeli, 84 milyon olarak İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeliyiz. Hayatın farklı kulvarlarında koşsak da hepimizin aynı gemide olduğunun, mazimiz gibi istikbalimizin de ortak olduğunun farkına varmalıyız."

Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayacakları 2023'e giden süreçte milletçe birlik ve beraberliği tahkim etmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı bizim ortak andımızdır. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar hepimizin ortak yurdudur. 'Türkiye' ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah için onun rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur. Bu bakımdan 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak ifade ettiğimiz rabiamıza sarıldığımız müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir badire görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstikbalimizi yine beraberce inşa edeceğiz"

Merhum Mehmet Akif'in, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" ifadelerini aktaran Erdoğan, "Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak istikbalimizi yine beraberce inşa edeceğiz. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna inşallah hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Misafirlere hatıra olarak, Mehmet Akif'in Safahat adlı eserinin hediye edileceğini dile getiren Erdoğan, "Bunu bir yastık altı kitabı olarak saklamanız özel ricamdır. Bir hocamın nasihatiydi, 'Safahat sizin yastık altı kitabınız olmalıdır.' demişti. Ben de bunu özellikle hatırladım ve çıkarken de bu Safahat'ı bütün davetlilerimize inşallah dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad eden Erdoğan, "Tüm kurumlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve elbette ailelerimizin bu seneyi hakkıyla idrak edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığını, Mehmet Akif'in hayatını tüm yönleriyle belgeleyen çalışması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarını sundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Bu doğrultuda, Sanatta Başarı ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi'ye, Bilim Başarı Ödülü Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun adına kızı Nilay Dursun Tokgöz'e, Fen Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Musa Akoğlu ve Birol Bostancı'ya verildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

(Bitti)