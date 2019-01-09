Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Medeni Olmayı O Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Medeni Olmayı O Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Politika
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