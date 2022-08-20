Manisa haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Gaziantep- Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, "Yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenaze töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde, en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık." ifadelerini kullandı.

Aldığı resmi rakama göre Cumhuriyet Meydanı'nda 50 bini aşkın Manisalının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiyeyle İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda, ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Ne için? Çünkü biz bu millete aşığız, çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

Emeklerin ve fedakarlıkların karşılığının hep birlikte alınacağı bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık.

Eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz, 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde, ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan. Dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz."

"Ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz"

Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceği olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız." dedi.

İnsanların beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece kendilerinin söylediğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak, şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların 'iyi' dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza, şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların 'iyi' dediği Türkiye, sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi."

"Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde Savaş Ay'ın programına katıldığını anımsatan Erdoğan, "Hatırlıyor musunuz? Savaş Ay'ın bir programı vardı. Savaş Ay'ın o programında Bay Kemal, orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal, SSK'nın başındaydı. ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var." diye konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların 'iyi' dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin dahi zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiği bir Türkiye inşa ettik."

İstanbul- İzmir arasının 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştüğünü belirten Erdoğan, "Şimdi Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir, ne kadar bir mesafeydi ama Sabuncubeli Tüneli'yle bu kadar kısaldı. Onların 'iyi' dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Bu yılın sonunda yerli otomobilin üretime geçeceğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onların 'iyi' dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Biz, savunma sanayimizin dışa bağımlılığını, geldiğimizde yüzde 20 yerliydi ama şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Akıncılarımız var ve terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz inlerinde. Bu şimdi teröristleri rahatsız ediyor, Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların 'iyi' dediği Türkiye, bırakınız geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi."

(Sürecek)