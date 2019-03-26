Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Kucaklaşırken Onlar Ankara'da Hala Liste Kavgası, İsim,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Kucaklaşırken Onlar Ankara'da Hala Liste Kavgası, İsim,...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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