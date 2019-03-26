Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Kucaklaşırken Onlar Ankara'da Hala Liste Kavgası, İsim,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar."

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