Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Birlikte Yürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Birlikte Yürüyoruz"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti -2-

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti -2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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