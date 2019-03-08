Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Milletimizle Birlikte Yürüyoruz"
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti -2-
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:42 Kaynak: AA
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