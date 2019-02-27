Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve Tüm Kuzey Afrika'da Oynanan Oyunu Gördük ve Karşı Çıktık....
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz Mısır
'da ve tüm Kuzey Afrika
'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak
'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye
'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: AA
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