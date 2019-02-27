Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve Tüm Kuzey Afrika'da Oynanan Oyunu Gördük ve Karşı Çıktık....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve Tüm Kuzey Afrika'da Oynanan Oyunu Gördük ve Karşı Çıktık....

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: AA

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