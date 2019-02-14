Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Nasıl Suriye'de Akan Kanı Durdurmak İçin Mücadele Veriyorsak, Başkaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Nasıl Suriye'de Akan Kanı Durdurmak İçin Mücadele Veriyorsak, Başkaları...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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