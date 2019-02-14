Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Nasıl Suriye'de Akan Kanı Durdurmak İçin Mücadele Veriyorsak, Başkaları...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz nasıl Suriye
'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA
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