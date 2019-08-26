Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız" -" Okçular Vakfımız bu seneki kutlama programını son derece yerinde bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

-" Okçular Vakfımız bu seneki kutlama programını son derece yerinde bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlattı. Böylece ülkemizle Kıbrıs Türkleri arasındaki dayanışmanın seviyesini dost düşman herkese gösterilmiş oldu.

-" Haluk hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize ne vasiyet etti biliyor musunuz? Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesi verdi"

-"Bizde ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

-" Gençliğimiz AhlatMalazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin"

Recep Tayyip Erdoğan, Okçular, Fırat, Dicle, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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