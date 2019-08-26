Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız" -" Okçular Vakfımız bu seneki kutlama programını son derece yerinde bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan;"Biz ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
-" Okçular Vakfımız bu seneki kutlama programını son derece yerinde bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlattı. Böylece ülkemizle Kıbrıs Türkleri arasındaki dayanışmanın seviyesini dost düşman herkese gösterilmiş oldu.
-" Haluk hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize ne vasiyet etti biliyor musunuz? Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesi verdi"
-"Bizde ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
-" Gençliğimiz Ahlat'ı Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin"
Mardin'e kayyum atanan Yaman'ın, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı